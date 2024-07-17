В Москве задержали блогера из Дагестана, растоптавшего православный крест

Фото: istockphoto / BrianAJackson
По информации, полученной от следователей, блогер совершил в Москве поступок, который вызвал широкий общественный резонанс. Он растоптал нательный крест в прямом эфире, транслируемом в интернете.
Блогер Хавиер Ярмагомедов принёс публичные извинения за свой поступок. Он объяснил, что его действия были вызваны провокацией.
По данным следствия, 12 июля блогер, находясь в Москве, публично осквернил нательный христианский крест. Инцидент произошёл во время прямой трансляции в интернете.
В ближайшее время Хавиера Ярмагомедова доставят в следственный отдел, где следователи начнут его допрашивать.
Читайте также:
В Киргизии задержан племянник президента Жапарова
В Краснодаре в парке Галицкого случился крупный пожар
Врио губернатора Смирнов: три человека ранены при атаке БПЛА под Курском
«Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих в отношении дагестанского блогера, который во время онлайн-трансляции растоптал православный крест. Хавиера Ярмагомедова задержали. Дело возбудили по части 1 статьи 148 Уголовного кодекса — нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Максимальное наказание по этой статье — штраф в размере до 300 тысяч рублей или год лишения свободы», — говорится в материале РБК.
По данным следствия, 12 июля блогер, находясь в Москве, публично осквернил нательный христианский крест. Инцидент произошёл во время прямой трансляции в интернете.
В ближайшее время Хавиера Ярмагомедова доставят в следственный отдел, где следователи начнут его допрашивать.
Читайте также:
В Киргизии задержан племянник президента Жапарова
В Краснодаре в парке Галицкого случился крупный пожар
Врио губернатора Смирнов: три человека ранены при атаке БПЛА под Курском
Мира Полтева