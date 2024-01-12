Мизулина: Число жертв мошенницы Улановой растёт

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После возбуждения уголовного дела о мошенничестве, число жертв блогера и основательницы «Уланова-бюро» из Екатеринбурга Екатерины Улановой растёт, об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.
Напомним, уралшьская блогерша основала онлайн-магазин «Ulanova Бюро», в котором, сперва, продавалась только косметика и парфюмерия. Спустя время Уланова выставила на продажу дорогую бытовую технику и электронику, которую, порой, была готова отдать за полцены. Однако, именно после этого предпринимательницу стали называть мошенницей. Люди сообщали, что после оплаты товаров они не приходят, а менеджеры говорят, что сейчас у них проблемы с поставками. В отношении Улановой и её супруга было возбуждено уголовное дело, однако, под стражу их так и не заключили.
По словам общественного деятеля, только за последнее время к ней поступило 191 обращение от пострадавших.
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«Многие обращаются по поводу блогерши Екатерины Улановой, в отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Несмотря на то, что уголовное дело дело на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина, блогер и ее супруг продолжают мошеннические действия в соцсетях», — прокомментировала ситуацию Мизулина.
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Евгения Парфентьева