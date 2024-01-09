В Москве многодетная мать потеряла квартиры, офис после тренингов

Фото: istockphoto/chameleonseye
В 2014 году у москвички случилось прерывание беременности. Женщина впала в депрессию, у неё появились мысли о самоубийстве.
Mash пишет, что на помощь женщине пришла её подруга. Она дала совет обратиться в Московский тренинговый центр, куда ходила сама.
С этого момента жизнь многодетной москвички окончательно пошла под откос. После нескольких занятий женщина перестала отдавать отчёт своим действиям. Её квартиры перешли в руки руководителей тренингов.
Чуть позже женщина узнала, что подруга, посоветовавшая эти курсы, совершила суицид.
Москвичке удалось прийти в себя, и она предприняла попытку выйти из секты. Но мошенники не выпускали и угрожали оружием, пока та не перепишет на них всё имущество. После чего они исчезли.
Женщина попала в психиатрическую клинику. И находится там уже шестой год.
Родственники обращались в полицию, но пока результата это не дало. Родители москвички и трое малолетних детей живут в однокомнатной съёмной квартире на протяжении шести лет.
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С этого момента жизнь многодетной москвички окончательно пошла под откос. После нескольких занятий женщина перестала отдавать отчёт своим действиям. Её квартиры перешли в руки руководителей тренингов.
Москвичке удалось прийти в себя, и она предприняла попытку выйти из секты. Но мошенники не выпускали и угрожали оружием, пока та не перепишет на них всё имущество. После чего они исчезли.
Женщина попала в психиатрическую клинику. И находится там уже шестой год.
Родственники обращались в полицию, но пока результата это не дало. Родители москвички и трое малолетних детей живут в однокомнатной съёмной квартире на протяжении шести лет.
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Мария Фирсова