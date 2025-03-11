«Повергли в шок»: Певица Севиль прокомментировала роман Мизулиной и SHAMANа

Севиль (Фото: Telegram @seville_offi)
Певица Севиль не знала, что SHAMAN и Екатерина Мизулина в отношениях и отметила, что находится в шоке от таких новостей, пишет Kp.ru.
Севиль посетила пресс-завтрак, посвященный 20-й премии канала МУЗ-ТВ, где ответила на вопросы журналистов. Один вопрос был посвящен романтическим отношениям SHAMANа и Екатерины Мизулиной.
По словам Севиль, она даже не знала о новой паре в шоу-бизнесе.
Напомним, в понедельник, 9 марта, в столичном комплексе «Live Арена» SHAMAN выступал с концертом «Ты моя», на котором официально объявил о своих отношениях с Екатериной Мизулиной.
Читайте также:
SHAMAN и Екатерина Мизулина снялись в романтической фотосессии
«Встречаемся в командировках»: выяснилось, как развивался роман SHAMANа и Екатерины Мизулиной
«От людей на деревне не спрячешься»: SHAMAN признался, почему не стал скрывать роман с Мизулиной
По словам Севиль, она даже не знала о новой паре в шоу-бизнесе.
«Пока еще не посмотрела новости. Вот как раз сейчас буду ехать в машине и читать, просто эти дни вообще не открывала социальные сети. Ну, а вы меня повергли в шок. Классно, я всегда радуюсь за ребят, слежу за своим носом и работаю над своими творческими делами», — ответила Севиль журналистам.
Напомним, в понедельник, 9 марта, в столичном комплексе «Live Арена» SHAMAN выступал с концертом «Ты моя», на котором официально объявил о своих отношениях с Екатериной Мизулиной.
Читайте также:
SHAMAN и Екатерина Мизулина снялись в романтической фотосессии
«Встречаемся в командировках»: выяснилось, как развивался роман SHAMANа и Екатерины Мизулиной
«От людей на деревне не спрячешься»: SHAMAN признался, почему не стал скрывать роман с Мизулиной
Элина Позднякова