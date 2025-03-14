«Дошло уже в зрелом возрасте»: Екатерина Мизулина поделилась главным секретом своей прекрасной формы

Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @ekaterina_mizulina)
Глава Лиги безопасного интернета в свои 40 лет нисколько не выглядит на свой возраст, сохраняя свежесть, красоту и прекрасную физическую форму. Залогом всего этого она считает соблюдение режима сна, бодрствования и питания.
Своим столь очевидным и не оригинальным, но зато вполне действенным лайфхаком женщина поделилась в беседе с сетевым изданием «Леди Mail». По словам Екатерины, для неё предельно важно всегда высыпаться, прекращать приём пищи за несколько часов до сна и, конечно, регулярно посещать спортивный зал.
Общественница также добавила, что важным фактором, влияющим на то, как она выглядит, является отсутствие стресса. Поэтому она старается сохранять спокойствие в любой даже самой, казалось бы, раздражающей ситуации.
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«Режим — это основа основ. Я это поняла, к сожалению, уже во взрослом возрасте», — призналась Мизулина.
Общественница также добавила, что важным фактором, влияющим на то, как она выглядит, является отсутствие стресса. Поэтому она старается сохранять спокойствие в любой даже самой, казалось бы, раздражающей ситуации.
«Я стараюсь как можно больше гулять, заниматься спортом, монотонно питаться. Мне это не доставляет никакого дискомфорта, мне так удобно и я в этом очень спокойно себя чувствую», — заключила Екатерина Мизулина.
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Александр Бойцов