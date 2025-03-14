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«Дошло уже в зрелом возрасте»: Екатерина Мизулина поделилась главным секретом своей прекрасной формы

Екатерина Мизулина: Залог красоты и хорошей формы — соблюдение режима
Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @ekaterina_mizulina)

Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @ekaterina_mizulina)

Глава Лиги безопасного интернета в свои 40 лет нисколько не выглядит на свой возраст, сохраняя свежесть, красоту и прекрасную физическую форму. Залогом всего этого она считает соблюдение режима сна, бодрствования и питания.
Своим столь очевидным и не оригинальным, но зато вполне действенным лайфхаком женщина поделилась в беседе с сетевым изданием «Леди Mail». По словам Екатерины, для неё предельно важно всегда высыпаться, прекращать приём пищи за несколько часов до сна и, конечно, регулярно посещать спортивный зал.

«Режим — это основа основ. Я это поняла, к сожалению, уже во взрослом возрасте», — призналась Мизулина.

Общественница также добавила, что важным фактором, влияющим на то, как она выглядит, является отсутствие стресса. Поэтому она старается сохранять спокойствие в любой даже самой, казалось бы, раздражающей ситуации.

«Я стараюсь как можно больше гулять, заниматься спортом, монотонно питаться. Мне это не доставляет никакого дискомфорта, мне так удобно и я в этом очень спокойно себя чувствую», — заключила Екатерина Мизулина.

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Теперь официально пара: SHAMAN и Мизулина подтвердили отношения и страстно поцеловались на сцене
#женщина
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#спорт
#питание
Будут говорить о расставании: таролог предсказал будущее отношений SHAMANа и Мизулиной
14 марта 2025, 12:55

SHAMAN и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Вокруг пары Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, и Екатерины Мизулиной ходит много разговоров. Насколько удачен может быть их союз, и что его ждет впереди?
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что карты ТАРО показали будущее Екатерины и Ярослава в виде качелей.

«На ближайшие 6 месяцев карты показывают, что у Екатерины с Ярославом отношения будут напоминать качели. Я бы сказал, что это больше похоже на этап притирки. Карты "Рыцарь Мечей" и "Звезда" указывают на высокую интенсивность отношений — скучать им не придётся. "Звезда" дополнительно указывает на то, что отношения пока ещё будут находиться в начальной стадии развития, но оба партнёра будут получать от них приятные эмоции», — пояснил эксперт.

По его словам, о положительных эмоциях говорит и выпавший «Туз Пентаклей», который указывает не только на счастье в отношениях, но и на желание демонстрировать всем своё счастье.

«А вот выпавшая в раскладе "Шестёрка Мечей" указывает на то, что в паре будут периоды, когда одному из них захочется немного отдалиться. Вряд ли это дойдёт до временного расставания, но точно создаст ту самую ситуацию качелей, когда пара то тянется друг к другу, то пытается отдалиться. Обращает на себя внимание ещё и карта "Девятка Пентаклей". В отношениях она чаще говорит о том, что, как минимум, один из партнёров преследует свой интерес в отношениях. Косвенно об этом говорит и "Туз Пентаклей". И исходя из общей ситуации, я делаю вывод, что этот интерес — PR, так как пара активно демонстрирует свои отношения на публике», — объяснил таролог.

Борис Зак добавил, что следующие 6 месяцев (с октября по март 2026 года) общая тенденция союза — накал страстей и внимания со стороны общественности.

«Выпавшая в раскладе карта "Башня" указывает на высокую вероятность разлада отношений. Скорее всего, в прессе будут говорить даже о расставании пары. Но карта "Сила" указывает на то, что проблемы, которые возникнут в паре, решаемы. А выпавшие карты "Колесница" и "Шестёрка Жезлов", которые символизируют победу, указывают на то, что проблемы в отношениях они успешно решат и в итоге придут к состоянию спокойствия и устойчивости, на что указывает карта "Двойка Жезлов", — прокомментировал специалист.

Он подчеркнул, что обращает на себя внимание и обилие выпавших во втором раскладе карт старших арканов, что говорит о серьезности и важности периода пары — даже о проверки отношений на прочность.

«И, судя по выпавшим картам, они проверку и сложный этап успешно пройдут», — заключил Зак.

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Особняк в Лос-Анджелесе и 30 млн долларов: чем сейчас занимается порнозвезда Саша Грей и зачем она приезжала в Россию
14 марта 2025, 12:10

Саша Грей (Фото: Вконтакте, @sashagrey)

В 2000-е годы Саша Грей была одной из самых популярных порноактрис, но в 2011-м на своей странице в Facebook* она написала, что больше не будет сниматься в фильмах для взрослых.
«Я выросла из такого рода съёмок. Более не хочу ни в чём таком участвовать», — заявила она.
Многие тогда думали, что Саша лишь пытается привлечь внимание к своей персоне, но оказалось, что это не так. Как живёт Саша Грей после головокружительной карьеры в порноиндустрии — в материале «Радио 1».

Обеспечила себе безбедную старость


За съёмки в фильмах для взрослых Саша Грей получала неплохие гонорары. По разным оценкам, за всю карьеру она заработала более 30 млн долларов. У Грей есть шикарный особняк в Лос-Анджелесе, несколько автомобилей.

Саша Грей (Фото: Вконтакте, @sashagrey)

Написала эротический роман и участвовала в автопробеге по России


В мае 2013 года была опубликована первая часть эротической трилогии Саши Грей «Общество Жюльетты» (The Juliette Society). По её словам, данный роман можно считать отчасти автобиографическим. В 2016 году вышла вторая часть под названием The Janus Chamber, а в 2018-м — завершающая The Mismade Girl.

Также в мае 2013 года Саша Грей приезжала в Россию. Она прибыла во Владивосток, чтобы совершить автопробег на машине Lada Kalina из Хабаровска в Читу. Однако уже в Хабаровске машина сломалась. Саше пришлось пересесть на самолёт до Иркутска, а затем на автомобиль Volkswagen Polo («Ладу» было решено выставить на виртуальный аукцион). По дороге в Москву она посетила Екатеринбург, Сочи и Краснодар.

Саша Грей (Фото: Вконтакте, @sashagrey)

Чем сегодня занимается Саша Грей


Саша активно ведёт блог и социальные сети, продаёт свой мерч, путешествует. Что касается личной жизни, Грей воздерживается от комментариев.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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«Высоцкая, Меган и я»: Ляйсан Утяшева посмеялась над кулинарным шоу Меган Маркл
Телеведущая Ляйсан Утяшева раскритиковала кулинарное шоу Меган Маркл
14 марта 2025, 12:05

Ляйсан Утяшева (фото: Telegram @utiashevaliasan)

Российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева выразила свое мнение о кулинарном шоу Меган Маркл в Teлеграм-канале.
4 марта состоялась премьера шоу супруги принца Гарри — «С любовью, Меган». В нем 43-летняя Маркл делится советами по кулинарии, уходу за домом и садоводству, а еще говорит о личном. Однако у пользователей Сети шоу не вызвало восхищения, некоторые даже насмехались над герцогиней Сассекской. Многие поклонники считают проект искусственным и скучным.

Ляйсан решила высказаться о негативных отзывах фанатов о кулинарном шоу.

«Пользователи соцсетей уже несколько дней подтрунивают над герцогиней Сассекской за то, как она пересыпала своим гостям покупные крендельки из супермаркета в тарелку — и просто подала их к столу. Ну моя просто! Уже вижу наше кулинарное трио: Высоцкая, Меган и я», — посмеялась Утяшева.

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«Свечки мне за упокой ставили»: Ирина Дубцова ответила назвавшему ее «сбитой летчицей» Прохору Шаляпину
Ирина Дубцова заявила, что ей все равно на Прохора Шаляпина
14 марта 2025, 11:46

Ирина Дубцова (Фото: Инстаграм* @dubtsova_official)

Карина Нигай решила сгладить инцидент, произошедший на ее шоу. 31-летняя стилист позвонила Ирине Дубцовой и извинилась за поведение Прохора Шаляпина.
Фэшн-блогер ведет свое шоу «Сплетница», в котором обсуждает скандальные новости вместе со звездами. В одном из выпусков Нигай назвала Ирину Дубцовой «сбитой летчицей», а Прохор Шаляпин согласился. Из-за этого многие раскритиковали артиста.

Карина прокомментировала инцидент на шоу Алены Жигаловой. Участница проекта «Звезды в джунглях» напомнила, что именно она оскорбила Ирину. Однако «все шишки» достались именно Прохору.

«Лично я ее так не называла, я проговорила для Прохора его мысль. Я ее такой не считаю», — ответила Нигай.

Финалистка шоу «Новые звезды в Африке» связалась с Дубцовой и попросила у нее прощения. Карина призналась певице, что Шаляпин был у нее на шоу и сказал про Ирину «плохие слова». Артистка объявила, что она совершенно не в курсе этой ситуации.

«А почему я должна расстраиваться? Мало ли кто что про меня говорит. Мне вообще, если честно, всё равно. Тем более Прохор Шаляпин... Кто-то вообще помнит, кто это такой?» — уточнила звезда.

Стилист поделилась, что практически то же самое Прохор сказал о ней. Тогда Дубцова рассмеялась.

«Он не Прохор, он Андрей. Он своеобразный человек, я его знаю с детства и адекватно воспринимаю его эпатажность. Он с какими-то подружками, завистницами моими, свечки мне за упокой ставили. Мне настолько смешно это всё. Называть меня сбитой летчицей... Я уже давно человек другого статуса. Это смешно», — выразила свое мнение Ирина.

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Аарон Гудвин разводится с женой, которая хотела нанять киллера для его убийства
14 марта 2025, 11:28

Фото: iStock/TolikoffPhotography

Актер Аарон Гудвин подал на развод с супругой, которая искала киллера, чтобы убить его, пишет журнал The Voice.
48-летний Гудвин вполне ожидаемо обратился в суд штата Невада с иском о разводе после ареста супруги за планирование его убийства. Мужчина призвал судью не присуждать никому алименты по этому делу, а также потребовал, чтобы расходы на адвоката легли на плечи пока еще законной жены.

«Наши взгляды, вкусы, симпатии и антипатии стали несовместимы до такой степени, что мы больше не можем жить вместе как муж и жена», — говорится в заявлении Гудвина.

Напомним, Викторию арестовали на прошлой неделе. Тогда стало известно о том, что женщина написала заключенному из Флориды о своих планах на убийство мужа. Сотрудники колонии нашли телефон и увидели переписку.

Сообщником супруги актера был мужчина, отбывающий срок за убийство матери. Она уже успела перечислить ему деньги на покупку телефона, чтобы тот мог найти киллера на свободе. За убийство Гудвина женщина была готова заплатить 11,5 тысяч долларов.

Сама же Виктория заявляет, что не собиралась убивать мужа, а просто фантазировала об этом с новым знакомым.

Пара поженилась в 2020 году.

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