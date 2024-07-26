«МК»: загоревшимся на Красной площади оказался президент ЦНИИ «Волна» Арсеньев

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Человеком, который сегодня, 26 июля, загорелся на Красной площади в Москве, оказался 74-летний президент ЦНИИ «Волна» Владимир Арсеньев. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу» («МК»). Ранее мужчину обвиняли в срыве поставок на СВО в рамках гособоронзаказа, говорится в материале.
По данным издания, ФСБ приходила в ЦНИИ с проверкой, однако ее предварительные результаты не подтвердили обвинения, а Арсеньев после этого обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, но его отклонили.
О загоревшемся у мавзолея Ленина человеке сообщалось ранее. По данным тг-канала Mash, полицейские среагировали оперативно, повалили мужчину на землю и потушили. По предварительным данным, он практически не пострадал, сейчас его допрашивают.
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