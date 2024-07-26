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На Красной площади рядом с мавзолеем Ленина загорелся человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на очевидцев.
Полицейские быстро вмешались в происходящее, повалив несчастного на землю и потушив. Территория оцеплена. Мужчину сейчас допрашивают, он практически не пострадал.
Ранее сообщалось, что дагестанца подозревают в изнасиловании несовершеннолетней студентки. По информации источников, мужчина вывез потерпевшую на пустырь без ее согласия и надругался над ней. Теперь задержанному 28-летнему Магомеду грозит до 15 лет тюрьмы.
А в подмосковном Королеве на женщину в подъезде напали с перцовым баллончиком. Подробности в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что дагестанца подозревают в изнасиловании несовершеннолетней студентки. По информации источников, мужчина вывез потерпевшую на пустырь без ее согласия и надругался над ней. Теперь задержанному 28-летнему Магомеду грозит до 15 лет тюрьмы.
А в подмосковном Королеве на женщину в подъезде напали с перцовым баллончиком. Подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов