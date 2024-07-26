Названа следующая цель убийцы Фарион

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Следующей целью предполагаемого убийцы экс-нардепа Рады Ирины Фарион стал бы депутат украинского парламента Макс Бужанский. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на министра МВД Украины Игоря Клименко.
«По его словам, в списке есть и другие имена, которые власти раскрывать отказались», — говорится в материале.
Покушение на Ирину Фарион произошло 19 июля во Львове. Парламентарий скончалась в больнице. Известно, что законодатель негативно высказывалась о русскоговорящих украинцах. Ответственность за убийство политика взяли на себя участники одной из неонацистских организаций.
Задержан предполагаемый исполнитель преступления 18-летний Вячеслав Зинченко. Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский сообщал со ссылкой на министра МВД Украины, что правоохранители задержали 18-летнего парня.
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Никита Кротов