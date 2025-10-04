МКАД парализовало ДТП

04 октября 2025, 17:14

Дептранс сообщил о затрудненном движении на МКАД из-за ДТП

Фото: istockphoto/Igor Zubkov

На внутренней стороне МКАД, на 35-м километре, произошло ДТП. Об этом сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.