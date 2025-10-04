МКАД парализовало ДТП
На внутренней стороне МКАД, на 35-м километре, произошло ДТП. Об этом сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.
На месте работают экстренные службы, обстоятельства и данные о пострадавших уточняются. По информации канала, из‑за аварии движение затруднено на участке длиной 6,8 км. Специалисты посоветовали водителям выбирать объездные пути.
Ранее сообщалось, что в Бижбулякском районе Республики Башкортостан автомобиль с подростками столкнулся с лошадью. На фотографиях правоохранителей видно серьёзно повреждённое транспортное средство: смятый кузов, выбитые стекла и оторванную крышу.
В результате три человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы, несовместимые с жизнью. Прокуратура выясняет все причины и обстоятельства происшествия.
