«Мы вдвоём рулили»: в Прикамье автобус с 11-ю пассажирами чуть не улетел с крутого обрыва в реку
Пермская медсестра спасла автобус с пассажирами, который чуть не улетел в реку
В Пермском крае медсестра Дарья Селянина предотвратила серьёзное ДТП: она взяла управление автобусом на себя, когда водитель внезапно потерял сознание. Инцидент произошёл 22 октября на маршруте Соликамск — Тюлькино.
Как рассказала Дарья изданию «КП-Пермь», она ехала на работу в Тюлькинскую врачебную амбулаторию вместе с 11-летним сыном — они сидели на заднем сиденье. Когда автобус подъезжал к мосту через речку Мошевицу, женщина заметила, что водитель наклонился вниз, а кондуктор начала его трясти. В этот момент ПАЗ резко повернул и ударился о бордюр, но продолжил движение.
«Я вскочила, подбежала к водителю, увидела, что он без сознания, и схватилась за руль. Потом на подмогу подоспел молодой человек — мы вдвоём рулили, потому что руль тяжёлый и плохо поворачивается. При этом водитель, хоть и без сознания, давил ногой на педаль газа», — вспоминает Дарья.Люди попытались заглушить двигатель и вынули ключ зажигания, но автобус продолжал двигаться. Тогда Дарья и её помощник решили удерживать курс, пока транспорт не остановится сам. Им удалось благополучно проехать мост — и только после этого водитель пришёл в себя. Следуя указаниям Дарьи, он заглушил двигатель и открыл двери.
Все 11 пассажиров покинули автобус и решили пройти оставшиеся шесть километров пешком — позже их подобрали попутные машины. Уже после случившегося у Дарьи задрожали руки: она осознала, что автобус мог скатиться с крутого обрыва в реку. По предварительным данным, причиной потери сознания у водителя мог стать инфаркт — мужчину на скорой помощи доставили в больницу.