«Мы вдвоём рулили»: в Прикамье автобус с 11-ю пассажирами чуть не улетел с крутого обрыва в реку

22 октября 2026, 21:30

Пермская медсестра спасла автобус с пассажирами, который чуть не улетел в реку

Фото: istockphoto/Adam Bartosik

В Пермском крае медсестра Дарья Селянина предотвратила серьёзное ДТП: она взяла управление автобусом на себя, когда водитель внезапно потерял сознание. Инцидент произошёл 22 октября на маршруте Соликамск — Тюлькино.





Как рассказала Дарья изданию «КП-Пермь», она ехала на работу в Тюлькинскую врачебную амбулаторию вместе с 11-летним сыном — они сидели на заднем сиденье. Когда автобус подъезжал к мосту через речку Мошевицу, женщина заметила, что водитель наклонился вниз, а кондуктор начала его трясти. В этот момент ПАЗ резко повернул и ударился о бордюр, но продолжил движение.





«Я вскочила, подбежала к водителю, увидела, что он без сознания, и схватилась за руль. Потом на подмогу подоспел молодой человек — мы вдвоём рулили, потому что руль тяжёлый и плохо поворачивается. При этом водитель, хоть и без сознания, давил ногой на педаль газа», — вспоминает Дарья.