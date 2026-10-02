Младенец погиб при пожаре в одной из российских квартир

02 октября 2026, 12:29

СК: Младенец погиб при пожаре в Петербурге, двоих взрослых госпитализировали

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Младенец погиб при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу, пишет РИА Новости.