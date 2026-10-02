Младенец погиб при пожаре в одной из российских квартир
Младенец погиб при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу, пишет РИА Новости.
Возгорание произошло в ночь на 2 октября. После ликвидации пожара спасатели обнаружили внутри тело ребенка.
По предварительным данным следствия, мужчина и женщина, спасаясь от огня, выбрались из квартиры через окно и прыгнули с шестого этажа. Они получили ожоги и травмы, их госпитализировали.
Следователи установили, что электрооборудование в квартире находилось в исправном состоянии. Предположительно, пожар начался с дивана.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.
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