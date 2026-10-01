В Петербурге загорелся исторический особняк, площадь пожара — 450 квадратов
В Петербурге произошёл крупный пожар рядом с Исаакиевским собором. Как сообщает Telegram-канал SHOT, горит особняк Миллера, который расположен на углу Исаакиевской площади и улицы Якубовича.
Огонь охватил все четыре этажа исторического здания. Пламя может перекинуться на соседние постройки. Межэтажные перекрытия выгорели полностью — пожар практически уничтожил здание. На текущий момент информации о пострадавших нет. Сотрудники МЧС продолжают тушить возгорание. Площадь пожара составляет 450 квадратных метров.
Особняк Миллера — историческое здание XIX века на Вознесенском проспекте в Петербурге. Его построили в 1870-х годах по проекту архитектора Александра Кракау. Это памятник архитектуры регионального значения.
Отмечается, что дом планировали переделать под элитное жильё. На проект выделили кредитную линию на 768 млн рублей. Работы собирались завершить к концу 2027 года.
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