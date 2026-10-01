В Петербурге загорелся исторический особняк, площадь пожара — 450 квадратов

01 октября 2026, 21:39

Фото: Istock/DarthArt

В Петербурге произошёл крупный пожар рядом с Исаакиевским собором. Как сообщает Telegram-канал SHOT, горит особняк Миллера, который расположен на углу Исаакиевской площади и улицы Якубовича.