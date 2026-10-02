В Петербурге при пожаре в восьмикомнатной квартире погиб ребёнок
В Петербурге при пожаре в восьмикомнатной квартире погиб ребёнок. Об этом сообщили в Telegram-канале «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на МЧС.
Возгорание возникло ночью в Невском районе по адресу: 3-й Рабфаковский переулок, дом 5, корпус 1. Огонь охватил одну комнату площадью 20 квадратных метров. Для тушения на место прибыли 15 специалистов, которые задействовали три единицы техники. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.
К сожалению, один несовершеннолетний скончался. Двоих пострадавших в результате инцидента оперативно доставили в медицинское учреждение. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Закаменске мужчина напал на маленького мальчика после того, как тот поссорился с его сыном на детской площадке. Подробности читайте здесь.
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