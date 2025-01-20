«Я умираю»: 5-летний мальчик скончался в кресле стоматолога в Турции. Кто ответит за гибель малолетнего россиянина?

Фото: iStock/anatoliy_gleb
В ноябре 2023 года в Турции умер пятилетний Дениз. Мальчик мог бы сейчас жить, если бы не халатность врачей-стоматологов. Уже год Елена Сонмез, мама Дениза, добивается справедливости.
Почему обычный приём у дантиста обернулся трагедией? К чему привело расследование дела? Подробнее — в материале «Радио 1».
Как-то раз Дениз пожаловался родителям на больной зуб, и они тут же записались в частную стоматологическую клинику в Бурсе.
Год назад мальчик уже проходил лечение в этом месте, поэтому родители ни о чём не беспокоились.
Как и в прошлый раз, Дениса ввели в медикаментозный сон. Закончив лечение, врачи оставили ребёнка в кабинете, чтобы он отошёл от наркоза.
Дома ему стало ещё хуже, и обеспокоенные родители тут же отвезли его в больницу. Мальчика сразу направили в реанимацию, где за его жизнь боролись три дня. Дениз умер от полиорганной недостаточности.
Елена и Айден целый год боролись за то, чтобы другие родители не столкнулись с такой ужасной ситуацией. Они смогли добиться гласности: о произошедшей трагедии писали все ведущие турецкие СМИ.
Фото: iStock/BONDART
Выяснилось, что трагедии можно было избежать. В Стамбуле обнародовали результаты расследования.
Официально проведённая в Турции экспертиза установила, что в гибели ребёнка виноваты врачи. Специалисты доказали, что два врача-стоматолога и врач-анестезиолог не имели право лечить маленького ребёнка под наркозом. Также они накладывали швы Денизу, что без письменного согласия родителей делать было нельзя.
Разбирательство продолжается, врачи предстанут перед судом по обвинению в причинении смерти пациенту. Им грозит от одного до пяти лет заключения, кроме того, они могут лишиться права заниматься врачебной деятельностью
При этом сама клиника до сих пор работает. Её представители даже не принести официальные извинения семье Сонмез.
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Мама, я умираю
Как-то раз Дениз пожаловался родителям на больной зуб, и они тут же записались в частную стоматологическую клинику в Бурсе.
Год назад мальчик уже проходил лечение в этом месте, поэтому родители ни о чём не беспокоились.
Как и в прошлый раз, Дениса ввели в медикаментозный сон. Закончив лечение, врачи оставили ребёнка в кабинете, чтобы он отошёл от наркоза.
«<…> Мы с медсестрой ждали, пока Дениз очнётся. Процесс длился час. Сын встал в оцепенении. Он начал дрожать. Я сказал медсестре: «Позовите врача». Но врач ответил, что ребёнок отходит от анестезии. Потом мой сын сказал маме: «Я умираю, сними с меня одежду». Никто к нам не подошёл и не помог», — цитирует слова отца мальчика Айдена Сонмеза «Пятый канал».В итоге медики отправили Дениза, выписав какие-то лекарства.
Дома ему стало ещё хуже, и обеспокоенные родители тут же отвезли его в больницу. Мальчика сразу направили в реанимацию, где за его жизнь боролись три дня. Дениз умер от полиорганной недостаточности.
Предупредить других родителей
Елена и Айден целый год боролись за то, чтобы другие родители не столкнулись с такой ужасной ситуацией. Они смогли добиться гласности: о произошедшей трагедии писали все ведущие турецкие СМИ.
«Нашего ребёнка уже никто не вернет. Но могут погибнуть другие дети. Я хочу, чтоб все филиалы сети этой клиники закрылись. Мы дойдём до президента Турции. Применение общего наркоза должно регулироваться на государственном уровне», — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru Елена.
Фото: iStock/BONDART
Справедливость восторжествовала?
Выяснилось, что трагедии можно было избежать. В Стамбуле обнародовали результаты расследования.
Официально проведённая в Турции экспертиза установила, что в гибели ребёнка виноваты врачи. Специалисты доказали, что два врача-стоматолога и врач-анестезиолог не имели право лечить маленького ребёнка под наркозом. Также они накладывали швы Денизу, что без письменного согласия родителей делать было нельзя.
Разбирательство продолжается, врачи предстанут перед судом по обвинению в причинении смерти пациенту. Им грозит от одного до пяти лет заключения, кроме того, они могут лишиться права заниматься врачебной деятельностью
При этом сама клиника до сих пор работает. Её представители даже не принести официальные извинения семье Сонмез.
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Анастасия Ларина