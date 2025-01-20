В Серпухове продавщицу обвинили в продаже петарды подростку

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37-летней жительнице Подмосковья предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Это повлекло травмирование 14-летнего подростка, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.