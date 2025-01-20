В Серпухове продавщицу обвинили в продаже петарды подростку

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО
37-летней жительнице Подмосковья предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Это повлекло травмирование 14-летнего подростка, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.
«Обвиняемая работает продавцом в магазине в Серпухове. Как установило следствие, в январе она продала подростку пиротехническое изделие. Тем самым женщина нарушила Правила противопожарного режима, которые запрещают реализацию пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16 лет», – говорится в сообщении.После этого потерпевший случайно поджёг петарду у себя дома и бросил её в сторону. Однако фитиль потух, и взрыва не последовало. Ребёнок снова взял петарду в руки. В какой-то момент произошёл хлопок, и мальчик получил различные травмы.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и магазин, провели обыск по месту жительства и регистрации обвиняемой. Назначены медицинская и взрывотехническая судебные экспертизы.
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Лора Луганская