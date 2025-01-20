«Соблазнил двумя розами»: раскрыты подробности о личности женщины, тело которой нашли в авто Гоши Куценко

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Альберт Абдуллин познакомился со своей жертвой незадолго до убийства на Киевском вокзале. Вскрылись подробности о личности женщины, тело которой обнаружили в автомобиле актёра Гоши Куценко.
В понедельник в салоне припаркованного во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте ретро-автомобиля «Запорожец» было обнаружено тело неизвестной женщины с ножевыми ранениями. Полицейские задержали подозреваемого – 30-летнего безработного Альберта Абдуллина из Татарстана.
В ходе допроса он рассказал, что познакомился с женщиной на Киевском вокзале за несколько часов до убийства. Она представилась Дарьей. Выяснилось, что жертва не имела определённого места жительства. Мужчина соблазнил её двумя розами и предложил бутылку водки, которые потом были обнаружены на месте преступления. Во время свидания между собутыльниками произошёл конфликт, в ходе которого Абдуллин убил женщину, нанеся ей не менее 12 ножевых ранений.
Убийство произошло у дверей медцентра, находящегося в жилом доме на Кутузовском проспекте. После этого подозреваемый протащил тело жертвы по асфальту в подворотню, где оставил в автомобиле, принадлежащем Куценко. В салоне также были найдены использованный презерватив и белый бюстгальтер.
Предполагается, что ранее Абдуллин уже водил других маргиналок в автомобиль знаменитого актёра.
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В ходе допроса он рассказал, что познакомился с женщиной на Киевском вокзале за несколько часов до убийства. Она представилась Дарьей. Выяснилось, что жертва не имела определённого места жительства. Мужчина соблазнил её двумя розами и предложил бутылку водки, которые потом были обнаружены на месте преступления. Во время свидания между собутыльниками произошёл конфликт, в ходе которого Абдуллин убил женщину, нанеся ей не менее 12 ножевых ранений.
Убийство произошло у дверей медцентра, находящегося в жилом доме на Кутузовском проспекте. После этого подозреваемый протащил тело жертвы по асфальту в подворотню, где оставил в автомобиле, принадлежащем Куценко. В салоне также были найдены использованный презерватив и белый бюстгальтер.
Предполагается, что ранее Абдуллин уже водил других маргиналок в автомобиль знаменитого актёра.
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Анастасия Чинкова