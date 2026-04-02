Младенец стал случайной жертвой уличной стрельбы в США
Семимесячная девочка умерла во время уличной перестрелки в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал Fox News.
К месту происшествия на мопеде подъехали двое мужчин, после чего пассажир открыл огонь. Одна из пуль попала в ребенка на тротуаре. Младенца доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.
Погибшей оказалась маленькая жительница Бруклина Каори Паттерсон-Мур. Предполагается, что стрельба связана с разборками банд, а девочка стала случайной жертвой.
Подозреваемые пытались скрыться на мопеде, но через несколько кварталов попали в ДТП. Один из них пострадал и был задержан — сейчас он содержится под стражей. Другого преступника разыскивают.
Комиссар полиции Джессика Тиш уточнила, что на месте происшествия обнаружили гильзы, но оружие найти не удалось. Следователи просматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить маршрут передвижения нападавших.
Мэр города Зохран Мамдани назвал произошедшее трагедией, а также выразил соболезнования семье. По его словам, этот инцидент подчеркивает необходимость усиления мер по борьбе с насилием и применением огнестрельного оружия.
