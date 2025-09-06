Младенец упал с крыши машины, где его забыл отец
Во Львове мужчина случайно оставил люльку с полуторамесячным младенцем на крыше своего автомобиля и поехал, забыв малыша. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, пишет MK.ru.
Инцидент произошёл на одной из городских улиц. Как уточняют правоохранители, как только автомобиль сдвинулся с места, детская люлька с ребёнком соскользнула с крыши и упала на асфальт. Водитель продолжил движение, не заметив происшествия.
Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь и полицию. Ребёнок получил травмы и ушибы, его госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Полиция начала проверку всех обстоятельств произошедшего. По предварительной информации, мужчине может грозить до двух лет лишения свободы по статье об оставлении ребёнка в опасности.
