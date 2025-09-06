Младенец упал с крыши машины, где его забыл отец

06 сентября 2025, 20:34

Украинец оставил младенца на крыше и поехал, забыв о нём

Фото: iStock/Kseniia Kapris

Во Львове мужчина случайно оставил люльку с полуторамесячным младенцем на крыше своего автомобиля и поехал, забыв малыша. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, пишет MK.ru.