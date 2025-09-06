Неадекват с ножом набросился на пассажира московского метро
В московском метро неадекват напал с ножом на пассажира с букетом цветов. Об этом Lenta.ru сообщили в Главном управлении МВД по Москве.
Инцидент произошёл в вагоне метро между станциями «Ленинский проспект» и «Шаболовская».
На опубликованном полицией видео видно, как пассажир в светлой куртке стоит у дверей с букетом роз. Сзади к нему внезапно подходит мужчина в синей футболке и хватает за шею. Завязывается драка, во время которой злоумышленник наносит оппоненту удар ножом по руке. Пассажиры попытались разнять дерущихся.
Полицейские установили личность нападавшего Им оказался ранее судимый 37-летний москвич. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
Читайте также: