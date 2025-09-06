В Сургуте водитель сбила пятилетнюю девочку на глазах у её матери
В Сургуте женщина за рулём легкового автомобиля сбила пятилетнюю девочку прямо на глазах у ее матери. Об этом сообщает NEWS.ru в своём Telegram-канале.
На кадрах видно, как мать ребёнка идет по тротуару, разговаривая по телефону, а девочка следует за ней. В этот момент в рёбенка врезается автомобиль и буквально проезжается по ней. Предположительно, девочка оказалась в «слепой зоне» машины, водитель просто не заметила её при маневре.
Пострадавшую с переломом костей черепа и ушибами ног доставили в больницу. По информации ГИБДД, женщина-водитель была трезва, не пыталась скрыться с места происшествия и сотрудничает со следствием.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
