В поезде «Москва — Чита» умерла семимесячная девочка

Неизвестные в масках и с холодным оружием проникли в студию телеканала TC в Гуаякиле, Эквадор. Это произошло во время продолжающихся беспорядков, связанных с перестройкой тюрем в стране. Кадры этого инцидента были опубликованы на телеканале Canal 7.