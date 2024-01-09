В поезде «Москва — Чита» умерла семимесячная девочка

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Семимесячный младенец умер во время поездки на поезде Москва-Чита. Пассажиры поезда были протестированы на наличие вирусных заболеваний после этого инцидента. Уральская транспортная прокуратура на официальном сайте информирует о проведении проверки.
«Пермская транспортная прокуратура контролирует процесс проверки обстоятельств случившегося смертельного инцидента — ухода от жизни семимесячной девочки 9 января 2024 года в поезде, следующем по маршруту Москва-Чита», — гласит сообщение.По информации прокуратуры, здоровье ребенка ухудшилось вечером во время поездки. По прибытии поезда на станцию Кунгур (примерно в 100 километрах от Перми) бригада скорой помощи предприняла реанимационные мероприятия, но спасти младенца не удалось.
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