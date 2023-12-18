На Алтае ребенка увезли на машине скорой помощи после шоу мыльных пузырей

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В городе Барнауле Алтайского края ребенок травмировал руку во время шоу мыльных пузырей. Об этом рассказала мама пострадавшего сообществу «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».
По словам матери, ребенка заинтересовала установленная на полу подсветка, которая оказалось металлогалогенной лампой. Ребенок коснулся нагретого светильника.
Женщина обратилась к сотрудникам за аптечкой, но там каких-либо препаратов от ожогов там не нашли.
До этого стало известно, что упавших в яму с кипятком подростков поместили в палату интенсивной терапии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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