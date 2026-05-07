Мужчина предложил бывшей жене жить вместе с новой супругой и остался без пениса
В итальянском городе Ангри семейный конфликт закончился тяжелым ранением 41-летнего мужчины. Новая супруга напала на него после спора о переезде экс-жены в их дом. Об этом пишет Daily Mail.
Пара недавно переехала в Ангри из соседнего города. Мужчина нашел просторное жилье и предложил поселить там бывшую жену. Эта идея привела супругу в ярость. Ночью муж уснул. Тогда женщина схватила кухонный нож и отрезала ему пенис. Пострадавший очнулся, добрался до балкона и позвал на помощь.
Две прохожие услышали крики, вошли в дом и попытались помочь. Они положили орган на лед и вызвали врачей. Медики доставили мужчину в больницу и остановили кровотечение. Хирурги отказались пришивать пенис. Они сочли такую операцию невозможной. Полицейские нашли нападавшую дома с окровавленным ножом в руке. Правоохранители арестовали женщину. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство.
