Младшая сестра известной блогерши лишилась iPhone из-за «рекламы» и получила «цифровой кирпич»

Сестра блогерши Гаврилиной лишилась iPhone из-за мошенников с рекламой

Российская певица и блогер Юлия Гаврилина поделилась историей, жертвой которой стала её младшая сестра. Девушка лишилась нового смартфона после того, как откликнулась на предложение о первой рекламной интеграции.





Неизвестный, представившись рекламодателем, связался с ней и попросил выйти из собственного аккаунта iCloud, а затем войти в чужой — якобы для размещения рекламного контента. Как только сестра блогера выполнила это действие, iPhone мгновенно заблокировался и превратился в «цифровой кирпич».



Вскоре с пострадавшей связались другие злоумышленники и предложили разблокировать устройство за восемь тысяч рублей. По словам Гаврилиной, мошенники специально затягивают жертву в диалог, после чего начинают постепенно повышать сумму выкупа. Блогер отказалась платить и рассказала о схеме подписчикам — в комментариях сотни людей сообщили, что столкнулись с аналогичным видом кибершантажа.



Как поясняют специалисты, аферисты просто активируют на устройстве жертвы режим «пропажи» через свой аккаунт в iCloud. После этого пользоваться телефоном практически невозможно, а перепрошивка помогает далеко не всегда.



