Семья сбежавшей из дома и найденной мёртвой в Ереване чеченки сделала заявление о трагедии

20 октября 2025, 20:30

Семья найденной мёртвой чеченки отрицает свою причастность к трагедии

Фото: iStock/Artem_Furman

Семья сбежавшей из дома чеченки Айшат Баймурадовой, которую нашли мёртвой в Армении, категорически отвергает свою причастность к трагедии. Об этом заявил её дядя в беседе с агентством «Регнум».





По словам мужчины, родственники погибшей узнали о пропаже Айшат из соцсетей.





«Конечно, семья не причастна к произошедшему. Мы сами буквально позавчера из соцсетей узнали о её пропаже», – отметил он.