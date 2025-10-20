Семья сбежавшей из дома и найденной мёртвой в Ереване чеченки сделала заявление о трагедии
Семья сбежавшей из дома чеченки Айшат Баймурадовой, которую нашли мёртвой в Армении, категорически отвергает свою причастность к трагедии. Об этом заявил её дядя в беседе с агентством «Регнум».
По словам мужчины, родственники погибшей узнали о пропаже Айшат из соцсетей.
«Конечно, семья не причастна к произошедшему. Мы сами буквально позавчера из соцсетей узнали о её пропаже», – отметил он.По информации правозащитников, Айшат могла самостоятельно покинуть Россию незадолго до исчезновения, пытаясь убежать от домашнего насилия. Тело 23-летней девушки обнаружили 20 октября в Ереване, где она жила на съёмной квартире.
Айшат пропала без вести 15 октября. В последний раз её видели, когда она собиралась встретиться с девушкой, с которой познакомилась в соцсетях. Активисты, следящие за расследованием, подозревают новую знакомую в причастности к исчезновению Айшат.
Расследование дела продолжается.