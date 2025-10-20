Достижения.рф

Неизвестный мужчина изнасиловал девочку в европейском отеле

Фото: iStock/Alberto Marrupe Gutierrez

Утром 20 октября неизвестный мужчина изнасиловал девочку-подростка в европейском отеле. Об этом сообщает Irish Mirror.



Отмечается, что нападение произошло на территории гостиницы Citywest в ирландском Дублине. На место происшествия сразу прибыла полиция, которая арестовала подозреваемого.

Выяснилось, что насильнику 30 лет. Иных подробностей о злоумышленнике не приводится.

Расследование дела продолжается.

Анастасия Чинкова

