Неизвестный мужчина изнасиловал девочку в европейском отеле
Утром 20 октября неизвестный мужчина изнасиловал девочку-подростка в европейском отеле. Об этом сообщает Irish Mirror.
Отмечается, что нападение произошло на территории гостиницы Citywest в ирландском Дублине. На место происшествия сразу прибыла полиция, которая арестовала подозреваемого.
Выяснилось, что насильнику 30 лет. Иных подробностей о злоумышленнике не приводится.
Расследование дела продолжается.
