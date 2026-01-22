Младший сын Дональда Трампа вмешался и остановил насилие над девушкой

22 января 2026, 16:40

Бэррон Трамп спас жизнь подруге, вызвав полицию во время нападения

Дональд Трамп с женой и сыном (Фото: www.whitehouse.gov)

В британском суде девушка рассказала, что младший сын президента США Дональда Трампа, Бэррон, спас ей жизнь, став свидетелем нападения бывшего парня. Об этом сообщает Metro.





Инцидент произошел 18 января 2025 года. 19-летний Бэррон Трамп ответил на видеозвонок от девушки и увидел, что её 22-летний бывший молодой человек, россиянин Максим Румянцев, якобы нападает на неё. После этого Бэррон немедленно позвонил в службу спасения и сообщил о чрезвычайной ситуации.



В суде были показаны записи с нательных камер полицейских, снятые во время прибытия наряда.





«По всей видимости, этот информатор из Америки, скорее всего, сын Дональда Трампа», — сказал коллеге один из офицеров.