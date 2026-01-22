Российского блогера арестовали на Филиппинах из-за ВИЧ

22 января 2026, 16:23

SHOT: треш-стример Чехов арестован на Филиппинах за угрозу распространения ВИЧ

Фото: iStock/Fedorovekb

На Филиппинах арестовали российского блогера Никиту Чехова, который якобы приехал распространять ВИЧ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.