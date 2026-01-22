Российского блогера арестовали на Филиппинах из-за ВИЧ
На Филиппинах арестовали российского блогера Никиту Чехова, который якобы приехал распространять ВИЧ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
21-летний треш-стример прибыл в страну из Шанхая 15 января. После этого он опубликовал видео, где заявил о своем намерении заразить местных жителей ВИЧ.
Этот ролик быстро распространился по социальным сетям, что вызвало панику среди населения. В результате молодой человек привлек внимание местных правоохранительных органов, которые оперативно задержали его по подозрению в угрозе распространения инфекции.
Власти выразили недовольство поведением российского блогера, считая его действия проявлением неуважения к жителям страны. В настоящее время Чехов находится в следственном изоляторе и ему грозит депортация из страны.
Читайте также: