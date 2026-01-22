Шесть человек отравились хлором на деревообрабатывающем заводе в Братске
На деревообрабатывающем заводе в Братске произошел инцидент с отравлением хлором. Четыре женщины и двое мужчин почувствовали себя плохо во время работы в цехе Леспромышленного комплекса. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Медики оперативно прибыли на место и госпитализировали пострадавших. Одна из женщин находится в тяжелом состоянии и сейчас проходит лечение в реанимации. Прокуратура начала проверку по факту происшествия. Ситуация вызывает серьезную озабоченность, так как безопасность работников должна оставаться приоритетом на производстве.
