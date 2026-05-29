В Зеленограде четырёхлетний ребёнок выпал из окна жилого дома
В Зеленограде из окна жилого дома выпал четырёхлетний ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Инцидент произошёл в одном из жилых районов города. Прибывшие на место медики госпитализировали ребёнка. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
В прокуратуре уточнили, что надзорное ведомство Зеленоградского административного округа проводит проверку по факту ЧП. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура держит ход проверки на контроле.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Благовещенске. Там 14-летнего мальчика госпитализировали после падения на него дерева.
Читайте также: