В Москве кабина лифта с женщиной сорвалась с 13-ого этажа
В Москве, в доме на улице Обручева, кабина лифта с пассажиркой сорвалась вниз с высоты тринадцатого этажа. Инцидент произошёл 2 ноября, о нём сообщил источник РЕН ТВ.
Очевидцы из числа соседей пояснили, что лифт внезапно сорвался и начал свободное падение. Противовесная система и тормозной механизм сработали лишь на пятом этаже, после чего кабина замедлила ход.
Бригада скорой медицинской помощи оперативно прибыла на место происшествия. Медики госпитализировали пострадавшую женщину в больницу для осмотра и оказания необходимой помощи. По предварительной информации, к чрезвычайному происшествию привело грубое нарушение правил эксплуатации лифта.
Причиной инцидента могли стать ремонтные работы в одном из помещений. Рабочие неоднократно перевозили в кабине стройматериалы с превышением допустимой нагрузки, что, вероятно, вывело механизм из строя. Специалисты начали проверку.
