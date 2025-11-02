В Москве кабина лифта с женщиной сорвалась с 13-ого этажа

02 ноября 2025, 14:09

Женщину госпитализировали после падения лифта в многоэтажке на улице Обручева

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

В Москве, в доме на улице Обручева, кабина лифта с пассажиркой сорвалась вниз с высоты тринадцатого этажа. Инцидент произошёл 2 ноября, о нём сообщил источник РЕН ТВ.