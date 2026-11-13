«Мне угрожают!»: Россиянин вызвал полицию и напал на патрульных с бензопилой

13 ноября 2026, 12:01

Житель Тимашевска вызвал полицию и напал на патрульных с бензопилой

Фото: Istock/dimid_86

В Краснодарском крае мужчина вызвал полицию, а затем напал на сотрудников с бензопилой. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.