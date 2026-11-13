«Мне угрожают!»: Россиянин вызвал полицию и напал на патрульных с бензопилой
В Краснодарском крае мужчина вызвал полицию, а затем напал на сотрудников с бензопилой. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Ночью житель Тимашевска позвонил в полицию и заявил об угрозе со стороны неизвестного. Прибывшие по адресу сотрудники выяснили, что угроза исходит от самого заявителя.
Во время общения с патрульными мужчина завёл бензопилу и бросился на них. Требования прекратить противоправные действия он проигнорировал. Один из полицейских сделал предупредительный выстрел вверх, после чего ещё два — в сторону нападавшего.
В результате агрессор получил ранение. Ему оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции не пострадали. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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