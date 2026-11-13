В Петербурге на экотропе нашли тело пропавшей женщины в чемодане
В Санкт-Петербурге обнаружили тело женщины в чемодане в Выборгском районе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Гражданка пропала в начале ноября, и её родные и близкие несколько недель не получали от неё вестей. Правоохранители вели поиски, но долгое время не могли установить местонахождение петербурженки.
13 ноября сотрудники Следственного комитета обнаружили тело женщины в чемодане на экотропе вдоль Юкковского ручья в посёлке Парголово. В убийстве подозревают 15-летнего сына погибшей. Подростка задержали, следователи возбудили уголовное дело и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
До этого сообщалось о похожем инциденте в Москве. Там пропавшего в октябре мужчину нашли в пластиковом пакете в частном доме.
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