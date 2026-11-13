Педагог из Санкт-Петербурга получил 13 лет колонии за помощь девочке в походе

13 ноября 2026, 11:02

Фото: Istock/simpson33

Суд в Карелии приговорил педагога и вожатого из Санкт-Петербурга к 13 годам колонии строгого режима. Как сообщает правовой портал Jurisora.ru, его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера.





Инцидент произошёл в туристическом походе. По версии следствия, мужчина вытирал влажными салфетками интимную зону девятилетней девочки после туалета — в палатке и на глазах у других детей.



После этого ребёнок оделся и продолжил играть, явного беспокойства он не выразил. Через несколько дней родители школьницы начали разбирательство, и дело дошло до уголовного. Глава движения «Сдай педофила» Анна Левченко назвала поступок педагога глупым, но не свидетельствующим о педофилии.

«Он не педофил. Всё, что он сделал, — вытер девочке в походе попу влажными салфетками. Потому что ребёнок несколько дней отказывался мыться, девочка вся чесалась и пожаловалась ему на это», — заявила Левченко.