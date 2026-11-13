Таможенники Шереметьево пресекли вывоз 136 млн рублей в Киргизию
Шереметьевские таможенники пресекли нелегальный вывоз 136 млн рублей в Киргизию. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники таможни установили, что 28-летний россиянин, направляющийся в Бишкек, может незаконно перемещать крупную сумму. Молодой человек сдал чемодан в багаж на стойке регистрации, а сам проследовал в зону вылета с сумкой.
При досмотре чемодана специалисты обнаружили в нём 108 перетянутых резинками пачек с пятитысячными банкнотами на общую сумму 129 миллионов рублей. Ещё семь миллионов рублей находились в ручной клади.
Пассажир отказался давать какие-либо объяснения относительно происхождения денег. Таможенники возбудили дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). По решению суда денежные средства, превышающие разрешенную для вывоза сумму, конфисковали.
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