Многодетная мать годами травила своих пятерых детей лекарствами ради смертельного исхода

06 августа 2025, 16:08

В Португалии задержали женщину, которая травила своих детей лекарствами 15 лет

Фото: Istock/zoka74

В Португалии арестовали 40-летнюю уроженку Бразилии Жизель Оливейру, подозреваемую в систематическом отравлении своих пятерых детей. Преступления совершались на протяжении 15 лет — с 2008 по 2023 год — в бразильском штате Минас-Жерайс, но лишь недавно женщину удалось задержать. Об этом сообщает Metropoles.