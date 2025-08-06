Многодетная мать годами травила своих пятерых детей лекарствами ради смертельного исхода
В Португалии арестовали 40-летнюю уроженку Бразилии Жизель Оливейру, подозреваемую в систематическом отравлении своих пятерых детей. Преступления совершались на протяжении 15 лет — с 2008 по 2023 год — в бразильском штате Минас-Жерайс, но лишь недавно женщину удалось задержать. Об этом сообщает Metropoles.
По данным следствия, Оливейра вводила своим детям высокие дозы седативных препаратов, что в итоге привело к их смерти. Преступления обычно происходили ночью в доме, где проживала семья. Подозрения в адрес матери возникли у её собственной матери — бабушки детей. Именно она обратилась в правоохранительные органы Бразилии. Однако Жизель сбежала из страны.
В мае 2024 года многодетная мать переехала в Португалию вместе с гражданским партнёром, работавшим в строительной сфере. 5 августа женщину задержали в городе Коимбра. Уже 6 августа суд должен определить ей меру пресечения. Ожидается, что подозреваемую экстрадируют в Бразилию, где ей грозит до 154 лет тюрьмы по совокупности преступлений.
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