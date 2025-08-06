В Подмосковье несовершеннолетнего мальчика похитили ради выкупа в 12 тысяч рублей
В Подмосковье задержали похитителей 15-летнего подростка
Трое жителей Подмосковья похитили подростка, требуя выкуп в 12 тысяч рублей. Подробности сообщает региональный Следственный комитет РФ.
В подмосковном Лыткарине задержаны трое местных жителей, подозреваемых в разбойном нападении и похищении 15-летнего юноши.
По данным следствия, 3 августа злоумышленники под ложным предлогом заманили подростка в машину, после чего, угрожая расправой, потребовали у него деньги за освобождение.
«Опасаясь за свою жизнь, подросток передал злоумышленникам 12 тысяч рублей, после чего был ими отпущен», — сообщили в ведомстве.Потерпевший после освобождения обратился в полицию. В ходе расследования следователи провели обыски, допросы, изъяли автомобиль, использованный для преступления, а также получили данные по банковским картам обвиняемых. В ближайшее время суд определит меру пресечения для задержанных.