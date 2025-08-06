В Подмосковье несовершеннолетнего мальчика похитили ради выкупа в 12 тысяч рублей

06 августа 2025, 14:20

В Подмосковье задержали похитителей 15-летнего подростка

Фото: Istock/z1b

Трое жителей Подмосковья похитили подростка, требуя выкуп в 12 тысяч рублей. Подробности сообщает региональный Следственный комитет РФ.





В подмосковном Лыткарине задержаны трое местных жителей, подозреваемых в разбойном нападении и похищении 15-летнего юноши.

По данным следствия, 3 августа злоумышленники под ложным предлогом заманили подростка в машину, после чего, угрожая расправой, потребовали у него деньги за освобождение.

«Опасаясь за свою жизнь, подросток передал злоумышленникам 12 тысяч рублей, после чего был ими отпущен», — сообщили в ведомстве.