«Проигнорировал»: Появились подробности получения травм ребёнком в аквапарке Петербурга
Ребёнок пострадал в аквапарке Петербурга: отец проигнорировал предупреждение
В Санкт-Петербурге выясняются обстоятельства происшествия в аквапарке, в результате которого серьёзно пострадал 6-летний ребёнок. В пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу рассказали новые подробности данного инцидента.
По данным ведомства, 5 августа маленький мальчик получил травму, когда катался на водных горках вместе с родителями.
«Несмотря на предупреждения сотрудников аквапарка о возможности столкновения с проезжающим на горке посетителем, мужчина никак не отреагировал, в результате чего произошло травмирование», — сказано в сообщении СК.Произошедшее привело к травматическому разрыву левой доли печени ребёнка. На данный момент врачи делают всё возможное, чтобы стабилизировать здоровье мальчика, а следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.