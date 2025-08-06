«Проигнорировал»: Появились подробности получения травм ребёнком в аквапарке Петербурга

06 августа 2025, 15:24

Ребёнок пострадал в аквапарке Петербурга: отец проигнорировал предупреждение

Фото: Istock/sudok1

В Санкт-Петербурге выясняются обстоятельства происшествия в аквапарке, в результате которого серьёзно пострадал 6-летний ребёнок. В пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу рассказали новые подробности данного инцидента.





По данным ведомства, 5 августа маленький мальчик получил травму, когда катался на водных горках вместе с родителями.

«Несмотря на предупреждения сотрудников аквапарка о возможности столкновения с проезжающим на горке посетителем, мужчина никак не отреагировал, в результате чего произошло травмирование», — сказано в сообщении СК.

