Многодетная мать из Челябинской области оказалась в числе четырех погибших в ДТП в Башкирии

09 августа 2025, 11:07

Четыре человека погибли в страшном ДТП в Башкирии

Фото: Telegram @bash_gibdd

В результате смертельного ДТП на трассе в Башкирии погибли четыре человека, включая многодетную жительницу Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Башкортостан.