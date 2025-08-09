Многодетная мать из Челябинской области оказалась в числе четырех погибших в ДТП в Башкирии
В результате смертельного ДТП на трассе в Башкирии погибли четыре человека, включая многодетную жительницу Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Башкортостан.
По предварительным данным, около 10 утра 55-летняя местная жительница за рулём автомобиля Mazda 3 выехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Lada Priora, которой управлял 35-летний мужчина из Челябинской области.
Водитель Mazda и две её пассажирки скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель Lada и его 30-летняя жена также погибли. Семья была многодетной – в ДТП пострадали трое их детей: две девочки двух и двенадцати лет, а также девятилетний мальчик. Все они с различными травмами были доставлены в ближайшую больницу.
На месте происшествия продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и криминалисты МВД. Обстоятельства и причины аварии уточняются, назначены автотехнические экспертизы.
Власти Башкирии выражают соболезнования родным и близким погибших.
