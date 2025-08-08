ДТП в Саратовской области: есть погибшие
В Саратовской области в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, в том числе два ребёнка; ещё четыре человека, среди которых двое детей, получили травмы и госпитализированы, сообщил начальник управления региональной безопасности региона Юрий Юрин в соцсетях.
Авария произошла около 19:38 (18:38 мск) в Лысогорском районе, рядом с селом Липовка; столкнулись Peugeot и Toyota. По данным Юрина, из автомобиля Peugeot извлечена погибшая женщина, из второго авто — двое детей; также госпитализированы двое детей и двое взрослых.
Начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада отметил, что спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших. На месте работают медики и сотрудники ДПС, все обстоятельства происшествия уточняются.
