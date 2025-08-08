ДТП в Саратовской области: есть погибшие

08 августа 2025, 21:16

ДТП в Саратовской области унесло жизни трех человек

Фото: istockphoto/conejota

В Саратовской области в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, в том числе два ребёнка; ещё четыре человека, среди которых двое детей, получили травмы и госпитализированы, сообщил начальник управления региональной безопасности региона Юрий Юрин в соцсетях.