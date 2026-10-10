Многодетная мать напоила сына уксусом и пыталась утопить в озере Петербурга
В Санкт-Петербурге 41-летняя женщина насильно влила 70% уксус в рот 12-летнему сыну и попыталась утопить. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел в Красносельском районе. Мать заранее купила бутылку концентрированной кислоты и привела мальчика к Дудергофскому озеру. Там она напоила его уксусом, облила ему лицо и погрузила в воду, после чего ушла, оставив ребенка без помощи. Несмотря на ожоги и отравление, подросток смог самостоятельно выбраться из воды. Сейчас он находится в тяжелом состоянии — его ввели в искусственную кому.
Как выяснилось, женщина вместе с мужем воспитывала троих детей: двух девочек 9 и 13 лет и единственного сына. Она работала искусствоведом и урбанистом, а также вела «блог для мамочек», где показывала занятия с детьми и рассказывала об их семье.
Петербурженке предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего. Вину она признала лишь частично. Фигурантку арестовали до 8 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
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