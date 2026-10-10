Российский пенсионер сбил двух детей на переходе

10 октября 2026, 13:37

В Ставропольском крае пенсионер сбил двух девочек на пешеходном переходе

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Ставропольском крае пенсионер сбил двух несовершеннолетних на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.





По предварительным данным ведомства, ДТП произошло в пятницу около 17:55. 71-летний водитель автомобиля «Нива» сбил двух девочек, переходивших дорогу по пешеходному переходу.





«В результате автоаварии две девочки (местные жительницы) с травмами госпитализированы в Петровскую районную больницу», — говорится в сообщении.