Российский пенсионер сбил двух детей на переходе
В Ставропольском крае пенсионер сбил двух девочек на пешеходном переходе
В Ставропольском крае пенсионер сбил двух несовершеннолетних на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.
По предварительным данным ведомства, ДТП произошло в пятницу около 17:55. 71-летний водитель автомобиля «Нива» сбил двух девочек, переходивших дорогу по пешеходному переходу.
«В результате автоаварии две девочки (местные жительницы) с травмами госпитализированы в Петровскую районную больницу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стаж вождения мужчины составляет 39 лет. За последние два года его один раз привлекали к административной ответственности. На момент ДТП водитель был трезв. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.