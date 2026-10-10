Московская школьница лишила свою семью более двух миллионов рублей

10 октября 2026, 14:56

В Москве школьница отдала мошенникам более 2 млн рублей из сейфа семьи

Фото: iStock/semenovp

17-летняя жительница Москвы отдала мошенникам сбережения из семейного сейфа. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.