Московская школьница лишила свою семью более двух миллионов рублей
17-летняя жительница Москвы отдала мошенникам сбережения из семейного сейфа. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
Школьнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы доставки цветов и сообщил о заказанном букете. Он попросил продиктовать код из смс для подтверждения доставки, после чего с подростком связался якобы представитель «Госуслуг».
Злоумышленник заявил жертве, что ее личный кабинет взломали, и предложил сменить пароль под контролем «специалиста» в Zoom. Во время видеоконференции девочке сказали, что от ее имени выдана доверенность человеку, подозреваемому в финансировании терроризма. Чтобы спасти деньги родителей, от нее потребовали с включенной камерой провести обыск в квартире — в какой-то момент в кадре показался сейф, и куратор велел упаковать деньги.
Часть суммы девушка отдала курьеру у своего подъезда, а остальные средства отвезла по указанному адресу и передала неизвестному. Общий ущерб составил 1,5 миллиона рублей, более пяти тысяч долларов и пять тысяч евро.
Ранее сообщалось, что 85-летний житель Москвы поверил мошенникам и лишился многомиллионных сбережений.
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