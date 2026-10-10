На Урале отчим-рецидивист истязал пасынка и падчерицу
В Нижнем Тагиле суд арестовал 30-летнего мужчину, обвиняемого в систематическом истязании шестилетнего пасынка. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.
По данным следствия, насилие продолжалось несколько месяцев. Отмечается, что отчим осознавал зависимость ребенка от него в силу возраста. При задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции.
Фигуранту предъявили обвинение. Ленинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 ноября.
При вынесении решения учли наличие у обвиняемого непогашенной судимости за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Кроме того, в настоящее время расследуется еще одно уголовное дело в отношении мужчины — о причинении вреда здоровью несовершеннолетней падчерицы.
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