На Урале отчим-рецидивист истязал пасынка и падчерицу

10 октября 2026, 13:49

В Свердловской области мужчина истязал шестилетнего мальчика

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

В Нижнем Тагиле суд арестовал 30-летнего мужчину, обвиняемого в систематическом истязании шестилетнего пасынка. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.