Многодетная мать переводила деньги ИГИЛ**
Суд в Москве заключил под стражу многодетную мать Марию Давыдову* по обвинению в содействии терроризму. Об этом свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Уголовное дело возбудили 2 июля по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие терроризму). 3 июля года в отношении Давыдовой* избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а 27 августа срок содержания под стражей продлили до 2 ноября.
По данным судебных документов, обвиняемая имеет на иждивении восемь несовершеннолетних детей, в браке не состоит, является самозанятой и имеет среднее специальное образование. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, Давыдова* перевела 15 тысяч рублей боевикам «Исламского государства»**.
Давыдову* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Лицам и организациям, включенным в этот реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться финансовыми услугами, за исключением уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
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