Многодетная мать переводила деньги ИГИЛ**

26 октября 2026, 12:22

Многодетную россиянку обвинили в содействии терроризму

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Суд в Москве заключил под стражу многодетную мать Марию Давыдову* по обвинению в содействии терроризму. Об этом свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.