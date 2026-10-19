Россиянин оправдывал терроризм и попал под уголовное дело
Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области пресекли противоправную деятельность 41-летнего местного жителя, подозреваемого в оправдании террористической деятельности в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Мужчину задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Установили, что подозреваемый, используя личный аккаунт в Telegram, разместил комментарии, оправдывающие деятельность двух воинских формирований, признанных террористическими организациями и запрещенных на территории РФ. Ведется следствие.
Ранее юный россиянин оправдывал терроризм в соцсетях и поплатился. Молодой человек разместил в сети запрещенные кадры.
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