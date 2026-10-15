В Иванове мужчина услышал приговор за финансирование терроризма
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Ивановской области по делу о финансировании террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Мужчину признали виновным. С учетом позиции гособвинителя суд назначил ему восемь лет и шесть месяцев лишения свободы. Первые два года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно ему назначили штраф в размере 300 тыс. рублей.
Как установило следствие, в апреле 2023 года местный житель перевел деньги на банковский счет руководителя запрещенной в России террористической организации, желая оказать ей материальную поддержку. Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Ивановской области совместно с региональным УМВД. До исполнения наказания в виде штрафа суд сохранил арест на денежные средства осужденного.
Ранее подростка из Подмосковья приговорили за оправдание терроризма. Фигурант размещал в сети запрещенную символику.
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