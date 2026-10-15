В Иванове мужчина услышал приговор за финансирование терроризма

15 октября 2026, 14:58

В Иванове мужчина получил 8,6 года за финансирование терроризма

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Ивановской области по делу о финансировании террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.