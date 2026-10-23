В Краснодаре пермяк финансировал терроризм
В Краснодаре пресекли противоправную деятельность россиянина, переводившего средства на счета организации, признанной в России террористической. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.
По данным ведомства, мужчина использовал зарубежные сервисы монетизации для отправки денег. Общая сумма переводов составила 20 тысяч рублей. Фигурант — уроженец Перми, его задержали в Краснодаре. Операцию провели по Пермскому и Краснодарскому краям.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Екатеринбурге ФСБ пресекла работу подпольной лаборатории по аффинажу. Четверо граждан России организовали нелегальное производство по очистке драгоценных металлов.
Читайте также: