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В Краснодаре пермяк финансировал терроризм

На Кубани ФСБ задержала пермяка за финансирование террористов
Фото: istockphoto/Yingko

В Краснодаре пресекли противоправную деятельность россиянина, переводившего средства на счета организации, признанной в России террористической. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.



По данным ведомства, мужчина использовал зарубежные сервисы монетизации для отправки денег. Общая сумма переводов составила 20 тысяч рублей. Фигурант — уроженец Перми, его задержали в Краснодаре. Операцию провели по Пермскому и Краснодарскому краям.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Екатеринбурге ФСБ пресекла работу подпольной лаборатории по аффинажу. Четверо граждан России организовали нелегальное производство по очистке драгоценных металлов.

Никита Кротов

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