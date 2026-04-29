Многодетная мать, станцевавшая полуголой у машины ДПС, подралась с женой инспектора
Многодетная мать Анжелика, которая недавно станцевала в трусах перед инспекторами в Комсомольске-на-Амуре, подралась с женой сотрудника ДПС. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Напомним, что у 21-летней девушки есть трое малолетних сыновей. Она часто оставляла детей без присмотра или с няней, при этом один ребенок попадал в больницу. В 2025 году органы опеки передали малышей отцу, однако родительских прав Анжелику не лишали.
Иногда молодая мама снимает провокационный контент и выкладывает его в свой закрытый блог. После одного из таких инцидентов произошла потасовка. По словам Анжелики, на неё написала заявление женщина, с которой она сцепилась прямо у отдела полиции.
Предварительно, причиной драки стал мужчина. Девушка утверждает, что оппонентка напала первой, схватив за волосы. Анжелике пришлось защищаться, а после — подавать ответную жалобу.
