В Москве на МКАД фура столкнулась с внедорожником Lexus
В Москве на МКАД фура столкнулась с внедорожником Lexus. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ, публикуя кадры с места события.
По предварительной информации, водитель большегруза растерялся из-за незнакомого маршрута и поехал не в том направлении. Перепутав поворот, он выехал на встречную полосу и врезался в Lexus. В результате у внедорожника оказался смят бок, а у фуры разбита передняя часть.
Прибывшие на «скорой» медики оказывают водителю Lexus медицинскую помощь. О возможных травмах второго мужчины в материале не сообщается.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Санкт-Петербурге две женщины пострадали при серьезном пожаре в многоквартирном доме. Возгорание произошло вечером 28 апреля в Невском районе на улице Коллонтай.
